Подростки напали на пару уличных музыкантов у «Рыбацкого», женщина — беременна

В Северной столице полицейские разыскивают подростков, которые напали на семейную пару уличных музыкантов. В больнице выяснилось, что вокалистка беременна.

Инцидент случился в субботу, 20 июня, у станции метро «Рыбацкое». Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что пара выступала у метро, когда к ним подошла группа подростков. Компания оказалась недовольна стилем игры. В итоге они напали на мужчину-гитариста.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, у 30-летнего мужчины и 31-летней женщины зафиксировали гематомы на лице. Пострадавшая находится на ранней стадии беременности, ее состояние медики оценили как удовлетворительное.

Пара была отпущена на амбулаторное лечение. В настоящее стражи порядка выясняют все обстоятельства конфликта.

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