Подростки напали на пару уличных музыкантов у «Рыбацкого», женщина — беременна

Подростки напали на пару уличных музыкантов у &#171;Рыбацкого&#187;, женщина &#8212; беременна
Пострадавшим понадобилась медпомощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице полицейские разыскивают подростков, которые напали на семейную пару уличных музыкантов. В больнице выяснилось, что вокалистка беременна.

Инцидент случился в субботу, 20 июня, у станции метро «Рыбацкое». Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что пара выступала у метро, когда к ним подошла группа подростков. Компания оказалась недовольна стилем игры. В итоге они напали на мужчину-гитариста.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, у 30-летнего мужчины и 31-летней женщины зафиксировали гематомы на лице. Пострадавшая находится на ранней стадии беременности, ее состояние медики оценили как удовлетворительное.

Пара была отпущена на амбулаторное лечение. В настоящее стражи порядка выясняют все обстоятельства конфликта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе задержали любителя ноутбуков, который пробрался в квартиру петербуржца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нападение новости спб. происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Активность угонщиков на самоизоляции снизилась в два раза
В Петербурге более 100 врачей получили награды от Путина
В США сочли оскорбительным для эскимосов название «эскимо»
На Новикова задержали напавшего на офис финансово-кредитной организации, он ...
Парад в Петербурге завершится песней о Победе в исполнении 4,5 тысяч ...
В России за сутки выявлено еще 7,7 тысяч новых случаев заражения COVID-19
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 26 человек, в Ленобласти ...
Подростки напали на пару уличных музыкантов у «Рыбацкого», ...