В Московском районе задержали любителя ноутбуков

Полицейские задержали злоумышленника на следующий день после кражи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские задержали злоумышленника на следующий день после кражи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга правоохранители раскрыли квартирную кражу. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в четверг, 18 июня, в одной из квартир дома №42 по Пулковскому шоссе. Неизвестный вынес только ноутбук. Стоимость ущерба составила 40 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и Ленобласти, на следующий день полицейским удалось задержать подозреваемого. 28-летнего уроженца одного из среднеазиатских государств остановили у дома №51 по улице Ленсовета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса «домушник» вынес из квартиры 942 тысячи рублей. Сотрудники правоохранительных органов установила, что злоумышленник проник в квартиру, отжав стеклопакеты окна. Он вынес деньги и украшения.