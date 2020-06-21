Из резервуара на электростанции в Якутии утекло 5 тонн топлива

Сейчас специалисты МЧС перекачивают остатки топлива из резервуара в другие емкости. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сейчас специалисты МЧС перекачивают остатки топлива из резервуара в другие емкости. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Повреждение резервуара повлекло за собой крупную утечку топлива.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, все произошло в якутском селе Аргахтах, где находится дизельная электростанция. Там в результате повреждения резервуара произошла утечка около пяти тонн топлива.

Отмечается, что общий объем поврежденного резервуара, из которого вытекает топливо, составляет 160 тонн.

Сейчас специалисты перекачивают остатки топлива из резервуара в другие емкости. Если появится необходимость, то спасатели подключат к работе автоналивник, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в озеро. Топливо не добралось до истока реки из-за барьера в виде больших льдин, сообщает ТАСС.