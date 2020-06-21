Из резервуара на электростанции в Якутии утекло 5 тонн топлива

Из резервуара на электростанции в Якутии утекло 5 тонн топлива
Сейчас специалисты МЧС перекачивают остатки топлива из резервуара в другие емкости. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Повреждение резервуара повлекло за собой крупную утечку топлива.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, все произошло в якутском селе Аргахтах, где находится дизельная электростанция. Там в результате повреждения резервуара произошла утечка около пяти тонн топлива.

Отмечается, что общий объем поврежденного резервуара, из которого вытекает топливо, составляет 160 тонн.

Сейчас специалисты перекачивают остатки топлива из резервуара в другие емкости. Если появится необходимость, то спасатели подключат к работе автоналивник, сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в озеро. Топливо не добралось до истока реки из-за барьера в виде больших льдин, сообщает ТАСС.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дизельное топливо утечка топлива электростанция якутия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Subaru и Skoda не поделили перекресток Богатырского и Стародеревенской
Названы актеры, имена которых увековечат на «Аллее славы» в Голливуде
Больные коронавирусом с высоким уровнем стресса чаще умирают
Из резервуара на электростанции в Якутии утекло 5 тонн топлива
Юная блогерша Настя Тропицель погибла на Бали
Гранитная книга пропала с памятника жертвам репрессий на Воскресенской набережной
Семейную пару избили подростки у метро «Рыбацкое»
Золото на миллион рублей пропало из квартиры на Брянцева