Разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в озеро

Разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в озеро
Разлив Топлива под Норильском. Фото: instagram.com/greenpeaceru

После аварии на ТЭЦ-3 под Норильском разлившееся дизельное топливо попало в озеро Пязино.

Озеро Пязино располагается на 20 км севернее Норильска. Из водоема вытекает река Пясина, которая впадает в Карское море

Об этом сообщила замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк. По ее словам, концентрация нефтепродуктов в озере находится в рамках допустимых значений.

Она отметила, что топливо не добралось до истока реки из-за барьера в виде больших льдин, сообщает ТАСС.

«Но как только лед уйдет, там нужно устанавливать более эффективные боны», — подчеркнула Юлия Гуменюк.

Чиновница также отметила, что такие боны должны были установить на реке Амбарная, однако специалисты запоздали с этим, поэтому это не дало эффективного результата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Норильске ликвидировали пожар на ТЭЦ, который устроила легковушка.

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