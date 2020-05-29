В Норильске ликвидировали пожар на ТЭЦ, который устроила легковушка

В Норильске ликвидировали пожар на ТЭЦ, который устроила легковушка
Обошлось без пострадавших. Фото: pixabay

На территории ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината в Норильске произошел пожар. Возгорание случилось в результате ДТП.

Пожар возник после того, как легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом и повредил его.

Как сообщили РИА Новости, машина въехала в резервуар N5, где на хранении находится дизельное топливо. Это привело к разгерметизации резервуара и пожару в 350 квадратных метров. В тушении были задействованы 12 человек и 4 единицы техники. К настоящему моменту пожар ликвидировали.

Обошлось без пострадавших, ТЭЦ работает в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах в начале мая спасатели тушили горящее здание ТЭЦ. С огнем боролись 14 сотрудников.

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