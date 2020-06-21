У берегов Исландии зафиксированы подземные толчки

У берегов Исландии зафиксированы подземные толчки
Землетрясение произошло на севере Исландии. Фото: pixabay

Рядом с Исландией произошло серьезное землетрясение магнитудой 6,0. Толчки начались вечером 21 июня.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки неподалеку от исландского побережья. По московскому времени оно началось в 22.07 в воскресенье, 21 июня. По местному времени оно произошло в 19.07. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американскую геологическую службу.

Эпицентр землетрясения находился в 51 километре к северо-востоку от городка Сиглюфьордюр, расположенном на северном побережье страны, на берегу Гренландского моря. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при землетрясении на востоке Турции. В результате землетрясения в провинции обрушилась сторожевая вышка, под завалами которой оказался один человек.

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