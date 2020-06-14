Один человек погиб при землетрясении на востоке Турции

В результате землетрясения пострадали не менее 12 человек. Фото: pixabay

В результате землетрясения пострадали не менее 12 человек. Фото: pixabay

Подземные толчки магнитудой 5,7 ощутили жители провинции Бингёль, что на востоке Турции.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о гибели одного человека в результате разрушительного землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию провинции Бингёль.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате землетрясения в районе Карлыова в провинции обрушилась сторожевая вышка, под завалами которой оказался один человек. Ранения также получили два сотрудника жандармерии.

Тот сотрудник, который оказался под завалами, получил смертельные травмы — спасти его не удалось. Землетрясение обрушило дома в нескольких деревнях, известно о девяти пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что землетрясение зафиксировали в Индонезии. Очаг находился на глубине 175 километров.