Землетрясение зафиксировали в Индонезии

Подземные толчки почувствовало население Индонезии.

Как сообщает Detik, все произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии. Землетрясение началось несколько дней назад в три часа дня по местному времени. Эпицентр природного явления залегал в 129 километрах к северо-востоку от острова Сангихе. Очаг находился на глубине 175 километров.

Землетрясение также произошло в Республике Вануату 30 мая. Агентство Синьхуа сообщает, что толчки зафиксировали в 84 километрах от Порт-Вила. Эпицентр залегал на глубине 8,72 километрах.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших не приводится. Об угрозе цунами не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у берегов восточного Тимора произошло землетрясение. Очаг толчков залегал на глубине 35 километров.