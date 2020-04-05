У берегов восточного Тимора произошло землетрясение

У берегов восточного Тимора произошло землетрясение
Очаг толчков залегал на глубине 35 километров. Фото: Pixabay

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Об угрозе цунами речи пока нет.

Обо всем стало известно в воскресенье, 5 апреля. Землетрясение было зафиксировано в 2.13 по времени UTC (5.13 мск).

Как сообщали РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов, эпицентр располагался в 68 километрах к северу от индонезийского города Терноте. Очаг толчков залегал на глубине 35 километров.

Информации о пострадавших, а также возможных разрушениях в результате природного катаклизма нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о двойном землетрясении в американском штате Айдахо. Эпицентр находился на глубине 10 км.

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