Жильцы погибли при мощном взрыве в многоквартирном доме в Киеве

Не менее трех человек стали жертвами взрыва газа в жилом доме в Киеве.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинскую Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, все произошло утром в воскресенье, 21 июня, в жилом здании высотой в девять этажей на улице Соломии Крушельницкой в Киеве. Взрыв разрушил пять межэтажных перекрытий — с четвертого по восьмой этажи, расположенные друг над другом.

В первые часы спасатели нашли под завалами тела двух погибших, еще троих достали живыми. Позже был найден третий погибший. Возможных попавших под завалы продолжают искать. Более 20 человек эвакуировали из здания.

Глава МВД Украины Арсен Аваков допускает, что произошедшее могло быть террористическим актом. Прокуратура открыла уголовное дело по статье о нарушении правил противопожарной безопасности. Это необходимо для того, чтобы правоохранители могли расследовать обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работали более 400 человек личного состава с привлечением 60 единиц техники, а также психологи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при взрыве сжиженного газа в Казани.