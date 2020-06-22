Беглов вспомнил жертв войны в День памяти и скорби

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам по случаю Дня памяти и скорби 22 июня. Он напомнил о мужестве предков и о павших в Великую Отечественную войну.

«Многонациональный народ нашей страны выстоял и победил, освободив мир от коричневой чумы. Победа была достигнута ценой тяжелейших страданий и огромных потерь», — сказал губернатор.

Беглов напомнил, что в День памяти и скорби в России вспоминают о миллионах людей, не вернувшихся с войны: павших в боях, убитых при бомбежках, скончавшихся от ранений, замученных в концлагерях и умерших от голода.

Великая Отечественная война началась ровно 79 лет назад, 22 июня 1941 года на территорию страны вторглись фашисты. Война была завершена 9 мая 1945 года. В этом году Россия отмечает 75-летие великой Победы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла генеральная тренировка военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в ВОВ.