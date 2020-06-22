Финал Кубка России могут перенести на начало августа

РФС допустил такое развитие событий в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Организация допускает перенос даты финала Кубка России на начало августа, если об этом попросят клубы. Отмечается, что это нужно для «создания равных условий участникам соревнований».

Напоминаем, что финал запланирован на 25 июля, матч должен состоятся на «Екатеринбург Арене». Полуфиналы же пройдут 18-19 июля, в них примет участие в том числе «Зенит».

Кубок России был приостановлен в связи с пандемией коронавируса, также как и Чемпионат. УЕФА требует, чтобы все турниры были доиграны к 3 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер ЦСКА Гончаренко хочет уйти с поста после поражения от «Зенита». СМИ пишут, что специалист уже подал в отставку.