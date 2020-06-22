Тренер ЦСКА Гончаренко хочет уйти с поста после поражения от «Зенита»

СМИ пишут, что специалист уже подал в отставку.

Об этом стало известно 21 июня. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс». Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко решил уйти с поста и уже даже подал заявление об увольнении по собственному желанию. Отмечается, что решение было принято после поражения команды в матче с «Зенитом». Пока что клуб не принял решение об уходе белорусского тренера.

Напоминаем, что матч состоялся 20 июня и завершился разгромным счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых». Виктор Гончаренко после этого не появился на пресс-конференции, на вопросы отвечал второй тренер – Сергей Овчинников. Главный специалист сослался на плохое самочувствие. Ожидается, что руководство ЦСКА попробует уговорить Гончаренко статься до конца текущего сезона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футболисты «Зенита» вышли на поле в майках с портретами погибших врачей. Перед стартовым свистком сине-бело-голубые сменили парадные майки на форму для игры. В клубе отмечают, что планируют продолжать акцию до конца сезона.