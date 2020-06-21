Футболисты «Зенита» вышли на поле в майках с портретами погибших врачей

Участники петербургского футбольного клуба «Зенит» встретились с московским ЦСКА в рамках продолжения чемпионата России.

В субботу, 20 июня, состоялась встреча «Зенита» и ЦСКА в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился победой сине-бело-голубых с разгромным счетом 4:0 в пользу петербургских футболистов. Перед началом игры зенитовцы поразили болельщиков и зрителей достойной акцией: спортсмены вышли на поле в майках с портретами петербургских врачей, павших в бою против пандемии коронавируса.

Перед стартовым свистком сине-бело-голубые сменили парадные майки на форму для игры. В клубе отмечают, что планируют продолжать акцию до конца сезона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал упущенные моменты в игре с москвичами.