Медведев рассказал об упущенных моментах «Зенита»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги матча 23-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

Он назвал победу «Зенита» долгожданным событием после паузы из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Медведев вспомнил, что в последний раз на выезде сине-бело-голубым удавалось обыграть ЦСКА в 2014 году. Спортивный функционер также отметил, что команда выглядела очень свежо и была заряженной. Однако он посетовал, что не все моменты были реализованы.

«Мы же играли не с молодежным составом ЦСКА! Счет говорит сам за себя», – резюмировал он.

Напомним, «Зенит» на выезде одержал победу над московским ЦСКА. Матч закончился со счетом 0:4 в пользу сине-бело-голубых.

Счет на 2-й минуте матча открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович. На 9-й минуте нападающий «Зенита» Малком удвоил преимущество. В добавленное к первому тайму время Малком забросил третий мяч «Зенита» в ворота москвичей и оформил дубль. На четвёртой добавленной минуте Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

Матч состоялся 20 июня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Зенит» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».