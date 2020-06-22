На Софийской изъяли 1,5 тысячи литров алкоголя без лицензии

На Софийской изъяли 1,5 тысячи литров алкоголя без лицензии
На Софийской осуществлялась продажа алкоголя без сопроводительных документов. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружена точка продажи алкоголя без сопроводительных документов. Из оборота изъято 1,5 тыс. литров алкогольной продукции.

Соблюдение законодательства о государственном регулировании оборота и производства алкоголя индивидуальными предпринимателями проверила прокуратура Фрунзенского района.

Проверка показала, что в нежилом помещении у дома 4 корпус 3 по Софийской улице вел деятельность предприниматель. Бизнесмен продавал алкоголь без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в магазине на Купчинской улице обнаружили более 150 литров нелицензионного алкоголя. В отношении его владельца возбуждено дело об административном правонарушении.

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