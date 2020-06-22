Петербурженка рассказала о приставаниях сожителя к несовершеннолетней дочери

Девочке всего 16 лет, мужчина не является ее отцом.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 40-летняя санитарка. Она обвинила своего сожителя в домогательствах к ее несовершеннолетней дочери. Все происходило на улице Чекистов – мужчина склонял подростка к интимным отношениям.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, чтобы задержать подозреваемого. Отмечается, что 40-летний гражданин нигде не работает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан музыкант, который домогался к 14-летней ученице. В полицию обратилась жительница поселка Ульяновка и рассказала о том, что в июне прошлого года к ее дочери во время занятий музыкой на дому приставал 29-летний мужчина.