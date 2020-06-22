В Ленобласти коронавирус нашли у 52 человек

Тесты показали положительные результаты. Подробности не разглашаются.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В Ленинградской области за прошедшие сутки инфекцию диагностировали у 52 человек – их тесты показали положительные результаты. В рейтинге по количество выявленных случаев регион занимает аж 52 место. На первом находится Москва, где заболели более тысячи человек, а Санкт-Петербург расположился на пятом – коронавирус диагностировали у 217 пациентов.

Всего за сутки в России зарегистрировано 7,6 тысяч новых случаев заражения в 83 регионах. Скончались 95 человек, а выздоровели более 4,7 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что больше 11 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на COVID-19. Под наблюдением медиков в Петербурге остаются 2 тыс. 704 человека. Из них 53 размещены в обсерваторе, 720 находятся на самозоляции, 1 тыс. 931 — контактные.