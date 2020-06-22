Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти и скорби

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 22 июня обратился к жителям региона по случаю Дня памяти и скорби. Ровно 79 лет назад на Советский Союз напали немецкие войска и началась Великая Отечественная война.

«Долгих три года на территории Ленинградской области продолжались кровопролитные бои. Ленинградская земля понесла колоссальные потери», — напомнил губернатор.

Дрозденко отметил, что подвиг советских солдат и жителей Ленинградской области помог освободить Ленинград от блокадного кольца и прогнать вражеские войска. Он вспомнил о жертвах войны, которые ценой своей жизни освобождали родную страну от врага, сражались на передовой и трудились в тылу.

Жителям региона Дрозденко пожелал мира, благополучия и плодотворной работы на благо Ленобласти и России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю Дня памяти и скорби.