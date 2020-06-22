В поселке Лужки пес откопал человеческие кости

В поселке Лужки пес откопал человеческие кости
Собака нашла останки, которые похожи на человеческие. Фото: pixabay.com

Хозяин участка вызвал полицейских. Пока что не установлено, действительно ли останки принадлежат человеку.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, кости были найдены в субботу в поселке Лужки в доме на Поселковой улице. Собака откопала кости, которые предположительно принадлежали человеку. Хозяин участка вызвал полицейских, они также обнаружили одну кость.

Все останки были собраны и переданы в морг для исследования. Пока что сотрудники правоохранительных органов не уверены, что нашлись именно человеческие кости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев. Сейчас, при помощи специального оборудования, служащие ЗВО определяют границы района нахождения костных останков и уточняют их численность.

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