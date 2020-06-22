В поселке Лужки пес откопал человеческие кости

Хозяин участка вызвал полицейских. Пока что не установлено, действительно ли останки принадлежат человеку.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, кости были найдены в субботу в поселке Лужки в доме на Поселковой улице. Собака откопала кости, которые предположительно принадлежали человеку. Хозяин участка вызвал полицейских, они также обнаружили одну кость.

Все останки были собраны и переданы в морг для исследования. Пока что сотрудники правоохранительных органов не уверены, что нашлись именно человеческие кости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев. Сейчас, при помощи специального оборудования, служащие ЗВО определяют границы района нахождения костных останков и уточняют их численность.