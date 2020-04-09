Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев

По какой причине на этом месте нашли массовые останки солдат, неизвестно. Фото: пресс-служба ЗВО

По какой причине на этом месте нашли массовые останки солдат, неизвестно. Фото: пресс-служба ЗВО

В Ленинградской области возле автомобильной дороги «Кола» военнослужащие поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) нашли останки 75 солдатов Красной армии.

Об этом gazeta.spb.ru рассказали в четверг, 9 апреля, в пресс-службе ЗВО. Военные начали исследование участка трасса км 51+500 — км 68+000 и прилегающей к нему территории после обращения местных властей. Сейчас, при помощи специального оборудования, служащие ЗВО определяют границы района нахождения костных останков и уточняют их численность.

Также проводятся работы по установлению личностей погибших и поиску и оповещению их родственников. Впоследствии найденные останки времен Великой Отечественной войны будут захоронены на военном мемориальном кладбище.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее специалисты ОМОН вывозили снаряд времен ВОВ, найденный работниками дорожной службы при проведении земляных работ возле одного из домов по Костромскому проспекту.