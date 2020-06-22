Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за десятки тысяч рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал свою маску для лица, сшитую из кожи крокодила. Фото он опубликовал в Instagram.

Мастерская, которая шьет такие маски находится в Москве. На её сайте отмечается, что стоит такая маска 29,5 тыс. рублей и изготавливается индивидуально для каждого покупателя на заказ.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы. Они провели под стражей около 11 месяцев.

В зимнее трансфертное окно Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В нынешнем сезоне он сыграл в пяти матчах РПЛ, в которых записал на свой счёт шесть голов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.