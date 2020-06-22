Суд Петербурга отправил в колонию виновника смертельного ДТП на ЗСД

Суд в Петербурге приговорил Ромуальдаса Ряпшаса к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Как полагает следствие, на ЗСД вечером 27 октября 2018 года грузовик под управлением обвиняемого врезался в грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении. После чего пробил ограждение ЗСД и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с минивэном. Легковушка вспыхнула. В итоге восемь человек, которые находились внутри, погибли.

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