Матч «Сочи» — «Ростов» не будет переигран

Матч чемпионата России «Сочи» — «Ростов» не будет переигран. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как пишет издание, внесение поправок в регламент проведения матчей не может иметь обратной силы.

Ранее Sport24.ru сообщал, что «Ростов» планирует добиться переигровки матча.

Напомним, ФК «Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 10:1. У шести игроков «Ростова» обнаружили коронавирус, их отправили на карантин, а на матч с Сочи» выпустили молодежный состав. Играть против сочинцев пришлось 18-летним резервистам из «Ростова». Молодые ребята не смогли переиграть взрослых мастеров. В итоге матч закончился со счетом 1:10 в пользу «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. Причиной этого стали шесть случаев коронавируса среди спортсменов. Предполагаемых зараженных изолировали от основной команды.