На Просвещения вспыхнул «Кебаб Хаус»

В Выборгском районе Петербурга произошел крупный пожар. По словам очевидцев, возгорание случилось в заведении «Кебаб Хаус».

О ЧП стало известно в понедельник вечером, 22 июня. Кадрами крупного пожара очевидцы поделились в сообществе «ЖК Лондон Парк» социальной сети «ВКонтакте». По их словам, огонь вспыхнул в павильоне заведения на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева.

На фотографиях видно, что огонь охватил одноэтажное здание практически целиком. Дым от пожара вздымается высоко в небо. Свидетели случившегося также отметили, что помещение полыхает на весь квартал.

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