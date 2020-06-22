На Сампсониевском Lada протаранила остановку

На Сампсониевском Lada протаранила остановку
У машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. Машина оказалась на тротуаре.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 22 июня, у дома №92 по Большому Сампсониевскому проспекту, рядом с перекрестком с 1-м Муринским проспектом. Фотографии с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковушка вылетела врезалась в стеклянную остановку.

«Хорошо, что не было людей», — написали в комментариях к записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известная официальная информация о погибших и пострадавших в массовом ДТП на КАД. По предварительным данным, участниками аварии стали сразу семь машин.

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