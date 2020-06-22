Стала известная официальная информация о погибших и пострадавших в массовом ДТП на КАД

В Петербурге на КАД сегодня вечером произошло смертельное ДТП с несколькими машинами. По предварительной информации, виновником жуткой аварии считают водителя КамАЗа. Стала известна официальная информация о пострадавших и погибших.

Авария случилась в понедельник, 22 июня, на десятом километре внутреннего кольца КАД. Последствия дорожного инцидента устраняли 30 сотрудников пожарно-спасательной части.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и Ленобласти, по предварительным данным, произошло столкновение семи транспортных средств. В результате ДТП один человек скончался, двое получили травмы средней степени тяжести. Остальным пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту смертельного ДТП в Выборгском районе Петербурга прибыли реанимация, скорая и спасатели. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».