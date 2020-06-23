Зеленский заявил, что не стал бы посещать Парад Победы в Москве

Зеленский заявил, что не стал бы посещать Парад Победы в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о нежелании посещать торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства также подчеркнул, что он и не получал приглашения от российского президента. Тем не менее, Зеленский, в любом случае, не намеревался удостоить мероприятие своим присутствием. Из политических или эпидемиологических соображений — неизвестно.

Сенатор РФ Алексей Пушков с своем Twitter прокомментировал высказывание украинского президента. Политик отметил, что не удивлен решением Зеленского, и считает его мнение дополнительным аргументом, доказывающим правильность отсутствия лидера Украины в списке приглашенных. Парламентарий объяснил, что этот шаг местные власт могли использовать в целях пропаганды.

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