Зеленский заявил, что не стал бы посещать Парад Победы в Москве

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о нежелании посещать торжественный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства также подчеркнул, что он и не получал приглашения от российского президента. Тем не менее, Зеленский, в любом случае, не намеревался удостоить мероприятие своим присутствием. Из политических или эпидемиологических соображений — неизвестно.

Сенатор РФ Алексей Пушков с своем Twitter прокомментировал высказывание украинского президента. Политик отметил, что не удивлен решением Зеленского, и считает его мнение дополнительным аргументом, доказывающим правильность отсутствия лидера Украины в списке приглашенных. Парламентарий объяснил, что этот шаг местные власт могли использовать в целях пропаганды.