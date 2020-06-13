В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса

В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В офисе президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали вспышку коронавируса. Один из зараженных, по предварительным данным, стал его советник Руслан Демченко.

Вспышка заболевания также зафиксирована в Управлении государственной охраны, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Коронавирус, по данным издания, выявили у Руслана Демченко и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Официально информация о заражении пока не подтверждена.

Коронавирус ранее был выявлен у жены президента Елены Зеленской. Болезнь у первой леди протекает бессимптомно, сейчас она изолирована от других членов семьи. Тесты Зеленского и его детей показали отрицательные результаты. По словам Елены Зеленской, все члены семьи соблюдают правила санитарной безопасности.

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