Российский спецназ обеспечат уникальными парашютами

Спецподразделения российских войск обеспечат новой парашютной системой «Штурм», которая позволит десантироваться с высоты 70-80 метров.

На данный момент проект находится на завершающей стадии заводских испытаний и, при успешном прохождении, перейдет на государственные. Об этом во вторник, 23 июня, пишут РИА Новости, цитируя Сергея Хурсевича советника генерального директора холдинга «Технодинамика», входящего в состав Ростеха.

Специалист отмечает, что это уникальная разработка, причем на мировом уровне — ранее такого никто не делал. Суть новой системы «Штурм» в том, что купола парашютов находятся внутри воздушного судна, а не за плечами десантников. Таким образом, при прыжке парашютисты пристегиваются к внутрибортовым системам, а в случае возможности приземления посадочным методом спецназу нет необходимости «возиться с парашютами».