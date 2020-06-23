Лучшим педиатром России признана врач из Петербурга

Екатерина Ткачева работает в поликлинике №30 с 2007 года. Фото: gov.spb.ru

Екатерина Ткачева работает в поликлинике №30 с 2007 года. Фото: gov.spb.ru

Лучшим участковым педиатром в России стала врач детской поликлиники №30 Приморского района Северной столицы Екатерина Ткачева.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в администрации Приморского района. Согласно информации пресс-релиза, медик училась в педиатрической академии, которую окончила в 2006 году, с 2007 года постоянным местом работы Екатерины является районная детская поликлиника №30. Под контролем врача более тысячи юных пациентов разных возрастов.

Глава района Николай Цед отмечает, что на данный момент в медицинских учреждениях Приморского района, в общей сложности, трудтся свыше 3,5 тысяч специалистов. Отметим, что во Всероссийском конкурсе врачей участвовали более 500 работ от медиков всей страны. Финалистами стали 8 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в финал конкурса на создание памятника врачам вышел житель Петербурга.