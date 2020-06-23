С начала пандемии в Петербурге выявили более 1 тыс. торговых точек, работающих, несмотря на запреты

Сотрудники комитета по контролю за имуществом также принимают участие в антикоронавирусных рейдах. Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники комитета по контролю за имуществом также принимают участие в антикоронавирусных рейдах. Фото: пресс-служба ККИ

С момента объявления пандемии коронавирусной инфекции и последующих запретов, введенных для борьбы с распространением COVID-19, в Петербурге выявили свыше тысячи организации, работавших несмотря на запреты.

Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в комитете территориального развития Северной столицы. Антикоронавирусные рейды в городе проводятся с 28 марта текущего года. За это время, в общей сложности, было проверено 102 684 объекта, из которых 1050 нарушали ограничительные меры.

В числе недобросовестных компаний — магазины, точки общепита, салоны красоты, ломбарды, кальянные и многие другие объекты. Всем нарушителям сначала выносились предупреждения, однако в случае игнорирования требований о прекращении работы владельцев привлекали к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после масштабной вечеринки на улице Рубинштейна прошел профилактический рейд.