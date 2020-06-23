Доктор Мясников заявил об опасности «слишком здорового» образа жизни

Доктор Мясников заявил об опасности &#171;слишком здорового&#187; образа жизни
Мясников призвал людей к «разумной умеренности» в еде, спорте, диетах, употреблении БАДов и «чистках» кишечника. Фото: pixabay.com

Медик и известный телеведущий Александр Мясников призвал зрителей соблюдать «золотую середину» в стремлении к здоровому образу жизни.

Эксперт рассказал о распространении нового расстройства на фоне роста популярности ЗОЖ, орторексии. Человек, подверженный этому расстройству, в погоне за «правильным» количеством калорий или только полезными продуктами забывает о главном принципе здорового питания — сбалансированности рациона.

В качестве примера Мясников привел повышенное давление, которое необходимо сбить. Человек в этом случае принимает необходимое лекарство, однако двойная доза может нанести вред организму. «Так надо ли давить?» — подчеркнул доктор. Он призвал зрителей быть умеренными в стремлении к ЗОЖ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты, по словам Мясникова, помогут снизить уровень холестерина в крови.

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