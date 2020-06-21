Доктор Мясников рассказал о продуктах, снижающих уровень холестерина в крови

"70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина – одного из популярных лекарств для понижения этого показателя", - сказал врач. Фото: pixabay.com

"70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина – одного из популярных лекарств для понижения этого показателя", - сказал врач. Фото: pixabay.com

Известный медик и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты могут помочь снизить уровень холестерина в организме.

По мнению эксперта, лучше всего с этой задачей справляются орехи. Мясников подчеркнул, что всего 70 грамм орехов способны действовать как 10 миллиграмм аторвастатина, популярного препарата для снижения холестерина в крови. Об этом врач рассказал телеканалу «Россия 1».

Кроме того, для борьбы с повышенным уровнем холестерина отлично подходит дикий рис, и рыба, вещества, содержащиеся в которой, способны понижать «плохой» холестерин», отличая его от «хорошего». Аналогичным образом действует зеленый чай и красный виноград, в котором особенна полезна кожица. Также для поддержания уровня холестерина в норме достаточно ежедневно съедать по дольке чеснока, заключил Мясников.