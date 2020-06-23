Росгвардейцы спасли мужчину из горящего дома в Киришском районе

Росгвардейцы спасли мужчину из горящего дома в Киришском районе
Потерявшего сознание владельца дома спасли от огня. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти загорелся частный дом. Первыми на место пожара прибыли росгвардейцы, они вытащили мужчину из огня.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Ленобласти, все произошло около двух часов дня на улице Кирова в поселке Будогощь. Патрульный наряд вневедомственной охраны заметил густой черный дым в частном секторе и направились на место происшествия.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что они уже вызвали скорую помощь и пожарных. При этом хозяин дома, не ожидаясь спасателей, кинулся в полыхающее здание, чтобы спасти ценные вещи, однако не вернулся обратно.

Один из стражей порядка побежал к месту пожара и обнаружил рядом с домом мужчину, который надышался угарным газом и потерял сознание. Росгвардеец отнес его подальше от огня и оказал первую помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Просвещения вспыхнул «Кебаб Хаус».

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