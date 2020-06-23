Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Петербургские вузы также попали в рейтинг. Фото:baltphoto.ru

Петербургские вузы также попали в рейтинг. Фото:baltphoto.ru

На первом месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает журнал Forbes, составившийся топ-100 лучших российских вузов. В 2020 году изменили методику, поэтому произошли перестановки – прошлогодний лидер МИСиС занял 16-е место, а НИУ ВШЭ первое.

Второе место занял МГУ, получивший на один балл меньше лидера, а тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт. На четвертой строчке оказался Уральский федеральный университет имени первого Президент России Б.Н. Ельцина, на пятом – Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Петербургские вузы также попали в список – например, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четыре петербургских вуза попали в международный рейтинг.