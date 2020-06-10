Четыре петербургских вуза попали в международный рейтинг

Четыре петербургских вуза попали в международный рейтинг
СПбГУ. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Лучше всех оказался СПбГУ.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Согласно ежегодному рейтингу лучших университетов мира QS World University Rankings, петербуржцы могут гордиться сразу четырьмя своими вузами. Первое место среди местных занял СПбГУ, оказавшийся в общем списке на 225 строчке – на девять позиций выше, чем в 2019 году. Второе место досталось ИТМО, который поднялся на 76 строчек и занял 360-е место. На третьем месте Санкт-Петербургский политехнический университет, на четвертом Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ».

Всего в рейтинге, состоящем из 500 университетов, 28 российских вузов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия оказалась в десятке стран, замыкающих «рейтинг миролюбия». В ежегодно составляемом Институтом экономики и мира так называемом «рейтинге миролюбия» первое место заняла Исландия.

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