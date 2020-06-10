Россия оказалась в десятке стран, замыкающих «рейтинг миролюбия»

Из девяти регионов мира, положительная динамика прослеживается только у двух: Северной Америки (Канада и США) и региона России и Евразии (страны СНГ, Грузия, Туркменистан и Украина). Значительнее всего показатели миролюбия улучшились у Армении и Азербайджана. Фото: pixabay.com

Из девяти регионов мира, положительная динамика прослеживается только у двух: Северной Америки (Канада и США) и региона России и Евразии (страны СНГ, Грузия, Туркменистан и Украина). Значительнее всего показатели миролюбия улучшились у Армении и Азербайджана. Фото: pixabay.com

В ежегодно составляемом Институтом экономики и мира так называемом «рейтинге миролюбия» первое место заняла Исландия.

Также в пятерку самых миролюбивых стран вошли Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Позиция России сохраняет стабильность, однако остается одной из завершающих рейтинг: как и в прошлом году, наша страна оказалась на 154-м месте. При это индекс миролюбия в России с прошлого года улучшился на 0,04 пункта, достигнув 3,049.

Другие крупнейшие державы, такие как Соединенные Штаты и Китай, также оказались за пределами сотни самых миролюбивых стран. Америка заняла 121-ю строчку, Китай — 104-ю. Эксперты при формировании рейтинга и оценке уровня миролюбия ориентируются на охрану, безопасность государства, текущие конфликты и милитаризацию страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург улучшил свои позиции в Национальном экологическом рейтинге.