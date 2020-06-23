В Петербурге получил условный срок за многомиллионные махинации

Гражданин придумал план по незаконному обогащению.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд признал виновным гражданина, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Он выводил средства со счетов компаний, а затем переводил их на счета ИП, не осуществляющих реальной деятельности. В общей сложности мужчина получил более 512 миллионов рублей. Часть из этих средств ему удалось снять.

«Таким образом, Куропаткин в период с 01.08.2014 по 19.02.2018 извлек преступный доход в сумме 30 759 296, 07 рублей»,

— сообщает пресс-служба.

Гражданин лишен свободы сроком на три года условно, а также штраф в сумме 150 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга отправил в колонию виновника смертельного ДТП на ЗСД. Как полагает следствие, на ЗСД вечером 27 октября 2018 года грузовик под управлением обвиняемого врезался в грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении.