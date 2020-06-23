В Ленобласти забивший топором брата мужчина получил пять лет «строгача»

В Ленобласти мужчина получил пять лет тюрьмы за убийство старшего брата. Смертельный удар был нанесен топором.

Трагедия случилась в ночь с 7 на 8 октября прошлого года. Родственники находились вдвоем в квартире. В какой то момент времени младший брат посчитал, что старший может быть опасен для него самого и всей семьи. Он взял топор и нанес мужчине два удара по голове.

Как сообщили в пресс-службе СК по региону, после житель спрятал труп на улице в 30 метрах от дома, засыпав его строительным мусором.

Наказание злоумышленник будет отбывать в исправительной колонии строго режима.

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