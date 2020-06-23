В Москве возбудили дело о торговле людьми после обнаружения пятерых младенцев

Уголовное дело о торговле людьми возбужденно после обнаружения в одной из квартир Москвы младенцев. Дети в возрасте от нескольких дней до полугода были найдены на северо-востоке города.

Во вторник днем, 23 июня, в квартире были найдены пятеро новорожденных детей. Как сообщили в пресс-службе управления Следкома столицы, с детьми находились две женщины, кем они им приходятся — уточняется.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГУ СК России по Москве. В настоящее время ведутся поиски родителей малышей. Детей отправили в медучреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маленькие дети оказались самыми опасными разносчиками коронавирусной инфекции нового типа. Научные сотрудники пришли к выводу, что треть всех носителей коронавирусной инфекции Covid-19 — маленькие дети не старше шести лет.