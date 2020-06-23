Сотрудникам петербургской компании не платили зарплаты более двух месяцев

Сумма задолженности составила 133 миллиона рублей.
Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сотрудникам одного из закрытых акционерных обществ не платили зарплату более двух месяц. В итоге без денег остались 700 человек, сумма задолженности достигла 133 миллионов рублей. В отношении работодателям возбудили уголовное дело. Благодаря усилиям органов, все граждане наконец получили положенным им деньги.
Отмечается, что расследование дела на этом не заканчивается.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура заставила компанию в Петербурге погасить задолженность по зарплатам в 670 тысяч рублей. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.