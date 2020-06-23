Сотрудникам петербургской компании не платили зарплаты более двух месяцев

Сотрудникам петербургской компании не платили зарплаты более двух месяцев
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay.com

Сумма задолженности составила 133 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что сотрудникам одного из закрытых акционерных обществ не платили зарплату более двух месяц. В итоге без денег остались 700 человек, сумма задолженности достигла 133 миллионов рублей. В отношении работодателям возбудили уголовное дело. Благодаря усилиям органов, все граждане наконец получили положенным им деньги.

Отмечается, что расследование дела на этом не заканчивается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура заставила компанию в Петербурге погасить задолженность по зарплатам в 670 тысяч рублей. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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