Прокуратура заставила компанию в Петербурге погасить задолженность по зарплатам в 670 тысяч рублей

В Адмиралтейском районе прокуратура встала на защиту местного жителя, который намерен взыскать с компании долги по зарплате в размере более 670 тысяч рублей.

Прокурор, защищающий интересы пострадавшего петербуржца, подал иск к ЗАО «Конструкторское бюро Тяжелого машиностроения». Выяснилось, что с августа 2017 года по сентябрь 2019 года мужчине задолжали почти 700 тысяч рублей зарплаты. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Судебная коллегия по гражданским делам городского суда Северной столицы также признала законным решение о погашении задолженности. Ответчик подавал апелляцию, намереваясь обжаловать постановление суда, однако жалоба осталась без удовлетворения. Районная прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кронштадтской улице кредитор решил взыскать с должника причитающиеся средства, явившись в его офис с оружием.