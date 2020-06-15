В офис на Кронштадтскую улицу за долгом пришел кредитор с ружьем

По факту инцидента проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По факту инцидента проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Кировском районе Санкт-Петербурга в один из офисов посреди дня заявился мужчина с обрезом ружья, заявляя, что пришел взыскать долги.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня, около четырех часов дня. Сотрудники офиса оперативно обратились в правоохранительные органы и наряд вневедомственной охраны успел задержать и обезвредить 52-летнего мужчину — никто, к счастью, не пострадал.

Выяснилось, что ему задолжал один из менеджеров организации, в офис которой и вломился кредитор. Мужчина не придумал ничего лучше, чем прибегнуть к крайним мерам по возвращению денежных средств. Теперь правоохранители изучат изъятое оружие: если обрез боеспособен, нарушителю грозит уголовная ответственность.

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