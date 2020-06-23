Путин напомнил, что пока рано говорить об окончании эпидемии

Нужно еще додавить заразу, отметил президент.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал во время своего телеобращения на «Первом канале». Он отметил, что пока рано расслабляться – эпидемия не закончилась и предстоит додавить заразу. Глава государства видит, что россияне начинают возвращаться к нормальной жизни, но просит их не терять бдительность. Важно дождаться готовности вакцины – только тогда можно будет считать, что коронавирус не страшен.

Путин уверен, что граждане доказали – они могут справляться с любыми трудностями. Власти, в свою очередь, готовы оказывать им поддержку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Росстате объяснили разницу данных по смертности от COVID-19. На момент регистрации смерти больного COVID-19 пациента может еще не быть готового медзаключения — его подготавливают до 45 дней.