Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает неправильными действия свидетелей ДТП, которые бросились спасать пострадавшего Сергея Захарова.
Он рассказал, что после дорожного инцидента необходимо было дождаться скорую помощь, а не пытаться самостоятельно достать водителя из искореженного транспорта.
В беседе с РЕН ТВ адвокат российского актера подчеркнул, что Захарова нельзя было вытаскивать. И добавил, что машина была перевернута, ее нельзя было трогать.
Напомним, что все случилось в ночь с 8 на 9 июня. Ефремов в центре Москвы вылетел на своем автомобиле на встречную полосу и спровоцировал смертельное ДТП – погиб водитель машины службы доставки. В крови звезды нашли не только следы алкоголя, но и наркотических веществ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в центре столицы, будет лишен водительских прав. В настоящее время он находится под домашним арестом.