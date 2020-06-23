С 25 июня в Петербурге разрешают плановую госпитализацию и диспансеризацию

В Петербурге с 25 июня снимают запрет на плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
Документ также возобновляет плановую вакцинацию взрослого населения. Отменяется запрет на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты стационарного типа.
С 23 июня в Петербурге разрешено проведение медицинской реабилитации и санитарно-курортное лечение по медицинским показаниям
Исключения составят стационары, которые были перепрофилированы для лечения коронавирусных пациентов, уточняется в документе. Сейчас помощь пациентам с COVID-19 оказывают 24 медицинских учреждения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отдельные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, могут сохраниться до февраля 2021 года.