Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина

Более 100 бизнесменов Петербурга выступили с обращением на имя президента РФ Владимира Путина. Под письмом подписались отельеры, представители туристической сферы, деловых и профессиональных ассоциаций и союзов и другие.

Предприниматели указали на то, что в Петербурге продлены почти все ограничения, связанные с работой предприятий сфер туризма, гостеприимства и услуг. При этом в городе отсутствует дорожная карта возобновления работы индустрий, пишет «Коммерсантъ».

«Неопределённость, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города», — отмечается в письме.

Бизнесмены просят Путина вмешаться и добиться того, чтобы Смольный назвал конкретные сроки и условия снятия ограничений. В частности, от властей ждут четкого плана по выводу отрасли из кризиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 25 июня в Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.