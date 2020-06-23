Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина

Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина
Президенту РФ Владимиру Путину направили письмо бизнесмены Петербурга. Фото: kremlin.ru

Более 100 бизнесменов Петербурга выступили с обращением на имя президента РФ Владимира Путина. Под письмом подписались отельеры, представители туристической сферы, деловых и профессиональных ассоциаций и союзов и другие.

Предприниматели указали на то, что в Петербурге продлены почти все ограничения, связанные с работой предприятий сфер туризма, гостеприимства и услуг. При этом в городе отсутствует дорожная карта возобновления работы индустрий, пишет «Коммерсантъ».

«Неопределённость, отсутствие конкретики и популизм убивают бизнес города», — отмечается в письме.

Бизнесмены просят Путина вмешаться и добиться того, чтобы Смольный назвал конкретные сроки и условия снятия ограничений. В частности, от властей ждут четкого плана по выводу отрасли из кризиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 25 июня в Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.

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Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина