Скончался артист балета и педагог Большого театра Николай Фадеечев

Скончался артист балета и педагог Большого театра Николай Фадеечев
Николай Фадеечев. Фото: Большой театр

На 88-м году жизни скончался танцовщик и педагог-репетитор балетной труппы Большого театра Николай Фадеечев. Информацию о его смерти подтвердили в театре.

«Большой театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — сообщили в пресс-службе Большого театра России.

Информация о похоронах и времени прощания пока не поступала.

Николай Фадеечев родился 27 января 1933 года в Москве. Закончил Московское хореографическое училище и в 1952 году пришел в Большой театр, на сцене которого танцевал четверть века. Зрители и рецензенты отмечали его технику, благородство манер и простоту сценического поведения без тени жеманства. Его партнершами были Галина Уланова, Майя Плисецкая, Людмина Семеняка и другие. Все они отзывались о Фадеечеве как о великолепном танцовщике и примере для подражания.

Завершив артистическую карьеру, Николай Фадеечев стал преподавателям. Среди его учеников были Сергей Филин, Андрей Уваров, Николай Цискаридзе и Руслан Скворцов.

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Скончался артист балета и педагог Большого театра Николай Фадеечев
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