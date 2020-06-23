Вышел первый тизер «Основания» по романам Азимова

Apple TV опубликовала первый тизер сериала «Основание» по циклу научно-фантастических романов Айзека Азимова.

Премьера сериала состоится на Apple TV+ в 2021 году. Первый сезон «Основания» включает 10 эпизод, режиссером дебютной серии выступил Руперт Сандерс.

В центре сюжета организация «Основание», задача которой выполнить план по возрождению и сохранению цивилизации. Действие оригинальной серии романов происходит во времена, когда представители расы людей разбросаны по нескольким планетам, которые контролирует Галактическая империя.

Главные роли в проекте исполнили Ли Пейс («Стражи галактики», «Хоббит: пустошь Смауга») и Джаред Харрис («Чернобыль», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Шоуранер проекта — Дэвид С. Гойер, один из создателей «Темного рыцаря».

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